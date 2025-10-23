¡Ö½¤¹ÔÁÎ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é²òÊü¡×·ÝÎò34Ç¯46ºÐ½÷Í¥¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ëà¿åÃåá¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Û¤ó¤È¥¹¥ê¥à¡×
ÇØÃæ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥ê³«¤¤¤¿¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨(46)¤¬²Æì¤Ç¤ÎÂçÃÀ¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÆü±¢¤Ê¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ç°ì½Ö¤À¤±½¤¹ÔÁÎ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é²òÊü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢²Æì¸©²¸Ç¼Â¼¤Ë¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥ì¥¯¥é¥Ë²Æì¡×¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇØÃæ¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¤È³«¤¤¤¿¹õ¤¤¿åÃå¡¢Çò¤ÎÃæÀÞ¤ì¥Ï¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ë¿»¤«¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿åÃå¸å¤í»Ñ¤Ç¤â¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Û¤ó¤È¥¹¥ê¥à¤À¤±¤É¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö²ÆìÌþ¤µ¤ì¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤È¤â¤µ¤«¤Ï1992Ç¯¡¢12ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£95Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£