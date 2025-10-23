ユニークなマスコットのヘッドカバーや限定カラーのキャディバッグも！ ヤマハが新作のゴルフアイテムを発売
ヤマハが、新作のキャディバッグとヘッドカバー、キャップを発表。10月24日より全国で販売を開始する。
【写真】ゆるキャラ感がクセになる！ ほかでは手に入らないヘッドカバー
カラーバリエーションが5色と豊富なキャディバッグ『Y26CBM』は、扱いやすいミドルサイズと重量を両立させたモデル。好評だった『Y22CBM』の立体感や高級感のあるデザインはそのままにリニューアルを遂げた本作には、オンラインストア限定のクラシックゴールドがラインナップされている。47インチ対応で、口枠には持ち運びに便利な取っ手が付いているなど、使い勝手にこだわっている点もポイントが高い。
そんなキャディバッグと合わせて使いたいのが、ユニークなデザインが斬新なヘッドカバー『Y26HDE』だ。これは、ヤマハが本社を置く浜松市のマスコットキャラクター「出世大名 家康くん」を忠実に再現したもの。「出世城」とも呼ばれる浜松城に17年間居城したのち、天下統一を果たした徳川家康がモチーフにしており、さりげなくヤマハのロゴがデザインされた特別仕様。460cc対応のドライバー用ヘッドカバーで、クッション性が高く、大切なクラブをしっかり守ってくれるほか、出し入れのしやすさにも配慮されている。
最後は、どんなコーディネートにも合わせやすい定番カラーを採用したキャップ『Y26CPE』だ。ダンボールニット素材の質感とシンプルなデザインで、普段使いでも活躍してくれる点が優秀。UVカット機能付きで、素材は高い伸縮性を備えており、着用時の快適性を上げてくれる。
キャディバッグのクラシックゴールドカラーのほか、ヘッドカバーとキャップは同社のオンラインストア限定商品となっている。使い勝手も良く、さまざまなゴルフシーンで活躍してくれるアイテムばかりなので、気になる人はチェックしてみてほしい。
