『ガヴ』知念英和、日野友輔にボヤき 自身の書籍プレゼントもお返しの写真集もらえず 庄司浩平の写真集もゲット宣言「書店に行って買っても！」
『仮面ライダーガヴ』にショウマ／仮面ライダーガヴ役で主演した知念英和（20）が23日、東京・HMV ＆ BOOKS SHIBUYAで自身初の書籍『ひでのよんな〜らいふ。』（ワン・パブリッシング）の発売記念取材会を開いた。
【動画】仮面ライダーガヴ・知念英和、念願のブレザー姿公開！日野友輔に愚痴炸裂も
8月に最終回が放送された令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』。全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』が19日に閉幕した。『仮面ライダーガヴ』もひと段落で知念は「本当に人生を180度変えてくれた作品に出会えた」としみじみ。「2年半前は普通の高校生で『テレビの世界はどんなんだろう』と考えているような新人が作品の中心のキャストとして抜てきされた。朝起きて『本当に自分が仮面ライダー？』という実感がなかなかわかない生活で。撮影しながらも思ってたんですけど、この間のファイナルステージも、ものすごくたくさんの方々に来ていただいた。最後に自分が頑張ってきたこととか、お世話になった方とか、作品に主演として立たせていただいたことが、どれだけすごい経験になったのかと思いました。そこで見た景色とか、お客さんの数とか、今度は作品の力を借りずに、知念英和として、このくらいのお客さんを呼んで楽しませるような俳優に今後なっていけたらな、とステージに立って新たな目標もできました。より頑張ろうとモチベーションになりました」と決意を新たにしていた。
実際の高校時代は学ランだったが、今回の撮影で念願だったブレザーの制服姿を披露している。ファイナルステージの舞台裏ではお世話になった関係者に本作を配ったそう。2号ライダーだった辛木田絆斗／仮面ライダーヴァレン役の日野友輔に好きなカットを確認したところ「『全部（ハート）』って送ってきて（笑）」と苦笑いで明かし「当てにならないと思ったんですけど、追いLINEが来て『海にダイブするカットがよかった』って。そんなカットないんですよ…。何を見たんだろう（笑）。撮影の裏を感じたのかな」とボヤいた。
また、写真集を発売した日野も配り歩いていたという。「プレゼントしてくれるんだろうなと思って待っていたら最後に僕のところに来て『ヒデはいらないよね？』って…。俺はプレゼントしたのにもらえなかった」としょんぼり。「『カッコいい』という人より『面白い』という人が多いので気になります」とおねだり。ラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役の庄司浩平も写真集を発売するが「庄司くんにももらいたいですが書店に行って買っても！」と話して笑わせた。最後は「みんな、写真集とかを出す。1年、役として見ていた顔とは全然違う表情をする。僕の連載も『知念くんってこんな顔するんだ』と皆さんに言ってもらえた。それが書籍になるのはすごく魅力だな、と。映像では伝わらない本ならではの目線がファンの皆さんに届いたらうれしいなって思います」と呼びかけていた。
同著は、アイドル誌『POTATO』で2024年12月から連載された『ひでのよんな〜らいふ。』を1冊にまとめたもの。『POTATO』本誌で使用されなかったグラビアの未公開カットや、知念自身が撮影したプライベートフォトも蔵出し分を追加。さらに今回の書籍のために知念が生まれ育った地・沖縄にて撮り下ろしを敢行し、美しい海や自然の中で飾らない笑顔、夜の街やレトロなホテルでの大人びた表情などをみせ、ハタチの“今”をたっぷり詰め込んだ1冊に。
また、アメリカンビレッジでの散歩、おきなわワールド探索、天ぷら屋など沖縄ならではの場所やグルメも堪能し、知念英和と一緒に沖縄で過ごしているかのような目線でも楽しめる。タイトルには、知念の故郷・沖縄の方言で“ゆっくり”“のんびり”の意味である“よんな〜”を使用した。
本作について、知念は「企画の段階から一緒に携わらせていただいた。ロケ場所もそうですし、今回はデート風だったり、シチュエーションとか衣装も決めさせていただいた。とにかく絶対に後悔しない、悔いのないような作品にしたいと本当に気合を入れて臨んだんです」と意欲作になったそう。「とにかくお気に入りのショットがたくさんありまして。特に撮り下ろし。僕のふるさとの沖縄に行って撮り下ろししたんですけど、そこで制服のカットがありまして。僕は高校を卒業してから芸能界に入ったので、あまりファンの皆さんに制服姿の僕を見せたことがなかったので、そこは注目していただきたいなと思います。この間行われた『ガヴ』のファイナルステージのイベントでキャストの皆さんにお配りして『好きなカットはありますか？』と、みんなに聞いたところ、やっぱり制服のカットをすごく褒めてもらって。人気だったので、皆さんにもそこ楽しんでいただけるのかなと思います」と呼びかけていた。
