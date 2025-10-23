ファミマ「おせち」予約前年比146％ 早割利用者が急増、物価高で“おトク志向”加速
ファミリーマートが9月24日からスタートした2026年おせちの予約が、早くも好調な滑り出しを見せている。ファミマオンラインでの予約数は前年同日比146％に達し、特に早期割引対象商品の予約数は193％増と大幅な伸びを見せている。物価上昇が続くなか、消費者の“おトク志向”の高まりと、年末を彩る“ハレの日グルメ”をいち早く押さえたいという動きが広がっている。
【画像】早期割引対象商品の予約数は、ここまで右肩上がり！グラフを見る
ファミリーマートが実施した「2026年のおせちに関するアンケート」によると、「おせちに早割があれば申し込みたい」と答えた人は86％に上り、71％が過去に早割で予約した経験があると回答。前年の予約動向でも、早割期間最終日の11月5日に一次ピークを迎え、11月末までに約6割が予約を完了していた。
この傾向を受け、今年は早割対象商品を昨年の7品から10品に拡大。創業300余年の老舗「八百彦本店」のおせちも新たに対象に加わった。同店のおせちは、和と洋を組み合わせた二段重で、蝦夷あわびの旨煮やローストビーフなど豪華な食材を詰め合わせた内容となっている。通常1万8360円（税込）のところ、早割価格は1万6524円（税込）で販売される。
このほか、『ホテルニューオータニ 和洋中三段重』（早割2万2356円）、『京都清水五条「ほった」監修100品目おせち』（同2万1384円）、『日本橋OIKAWA監修宴三段重』（同2万0412円）など、各地の名店が監修する豪華ラインアップがそろう。
2026年の「ファミマのおせち」は全35品（冷蔵5品、冷凍30品）を展開。早割予約は11月6日午前9時まで、通常予約は12月22日午後11時まで受け付ける。店頭受け取りは12月31日、宅配は12月29日から31日までとなっている。
さらに、ファミマオンラインでの予約者を対象に、最大8万円分のファミマポイントが当たる抽選キャンペーンも実施。結果はポイント進呈をもって通知される。
