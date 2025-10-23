Kis-My-Ft2宮田俊哉、出演オファーに期待「待ってます！」 推し作品のアニメ化で魅力熱弁
6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が23日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系新アニメ枠「火アニバル!!」の作品ラインナップ発表会見に登壇。テレビアニメ『超巡！超条先輩』の応援ゲストとして出席した宮田が、本作の出演オファーへの期待をあらわにした。
【写真】胸元リボンがカワイイ…アニメを熱く語る宮田俊哉
本作は、2024年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載開始。珍宿・傾奇町を舞台に、超能力巡査長である「超条巡」と新米警官「一本木直」の最強バディが届ける超能力ポリスコメディ。
本作の魅力について、宮田は「とにかく、ふざけてる！っていうところ。それがいいんですよ」と力強くアピール。「最近、おとなになってギャグ漫画をグフッグフッて笑いながら読んでいる時間がすごく幸せ」と明かしつつ、「9割5分くらいふざけている作品なんですけど、たまにほろっと泣けるのもすごく魅力的なので、今回紹介される作品の中では一番とっかかりやすいんじゃないかなと思います」と笑顔。MCの服部優陽カンテレアナウンサーに「肩の力を抜いて観られるということですよね」と聞かれると、「肩なくなっているくらいでもいいかも」とユーモアたっぷりに返して笑いを誘った。
また、「キャラクター全員クセが強い」とアニメへの期待を語った宮田。井上から「ゲスト声優とかもあるんじゃないですか？」と問われると、声優としても活躍する宮田はまんざらでもない表情で「待ってます！」と宣言。MCの小籔千豊から「カンテレの人がガッツポーズしてた」と言うと、にっこり笑顔を見せていた。
“火アニバル!!”は、2026年1月よりカンテレ・フジテレビ系で放送を開始される火曜午後11時アニメ枠。火アニ…火曜アニメ、バル…洋風居酒屋、カーニバル…お祭り、というイメージから「みんなが夜のテレビの前に集まる時間にしたい」「世界を魅了するようなアニメをこの枠から発信する」という想いを込めたネーミングになっている。枠タイトル最後の「!!」は、放送時間である“11時”を表現している。
会見にはほかに、声優の安田陸矢、瀬戸桃子、大久保瑠美、ハライチの岩井元気、井上裕介、MCとして小籔千豊が登壇した。
