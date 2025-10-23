50代女性教師に″ロマンス詐欺″か 94万円被害「手術する金がない」
news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「50代女性教師に"ロマンス詐欺"か 94万円被害『手術する金がない』」のニュースについてお伝えします。
◇ ◇ ◇
「がんができた。手術する金がない」
そういったウソの発言を繰り返し、約94万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで逮捕された木股淳一容疑者、35歳。
被害者は50代の女性教師。
手口は恋愛感情を利用した、いわゆる“ロマンス詐欺”でした。
警察によりますと、木股容疑者はおととし、神奈川県相模原市に住む50代の女性教師とフリマアプリを利用して知り合いました。
その後、SNSで連絡を取り合った2人。
木股容疑者は女性教師に実際に会ったことはありませんが、50代の女性教師が恋愛感情を抱いているのに気づき、手術費などを求めるメッセージを送るようになったということです。
女性教師からおよそ94万円をだましとったとされる木股容疑者。調べに対し木股容疑者は「わたしがやったことに間違いはありません。普段できないような贅沢をする金がほしかった」などと容疑を認めているということです。