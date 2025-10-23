矢田亜希子、スリットから美脚チラリ「めちゃくちゃスリム」「スリットがセクシー」
俳優の矢田亜希子（46）が22日、自身のインスタグラムを更新。スリット入りのスカートを履いた、美脚ショットを披露した。
【写真】「めちゃくちゃスリム」スリットから美脚チラリな矢田亜希子
「本日もラヴィット！ありがとうございました!!」とつづり、収録のオフショットを5枚アップ。「すっかり秋冬カラー」と衣装を披露し、深いスリットが入ったロングスカートから、チラリと美脚をのぞかせている。
この投稿には「めちゃくちゃ綺麗」「お美しいです〜」「深いスリットが素敵」「品良くスリットがセクシーや」「めちゃくちゃスリム」「秋の装いのアッコちゃん素敵だね」などの声が寄せられている。
