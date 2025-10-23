「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、東海大の大塚瑠晏内野手（4年＝東海大相模）が日本ハムに3位で指名された。

走攻守三拍子そろった即戦力の世代トップの遊撃手。特に高い守備力で高校時代から注目を浴びた。フットワークやグラブさばきなど、俊足を生かしたスピード感あふれる守備が持ち味だ。

大学日本代表の常連で、7月の日米大学野球選手権にも選出された。今春からは重心を低く振り抜くフォームに改造。コンタクト率が上がったことで、長打力と確実性を併せ持つ打撃にも一層の磨きをかけた。

大学球界No・1からプロの世界でも高みを目指す。

◇大塚 瑠晏（おおつか・るあん）2003年（平15）10月26日生まれ、栃木県栃木市出身の21歳。小学校時代に粟野スポーツで野球を始め、中学時代は小山ボーイズでプレー。東海大相模3年だった21年には主将として10年ぶり3度目の選抜優勝に貢献した。東海大では今季から主将を務め春のリーグ戦では遊撃手でベストナイン。1メートル70、74キロ。右投げ左打ち。