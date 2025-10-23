「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、早大の伊藤樹投手（4年＝仙台育英）が楽天に2位で指名された。

最速152キロ右腕の武器は、抜群の投球センスだ。その名を全国に知らしめたのは5月19日の明大戦。東京六大学野球史上25人目のノーヒットノーランを達成した。直球を内外角に投げ分けられる制球力と、切れ味鋭いスプリットを武器にして強敵から11三振を奪っての快挙だった。

優れたゲームコントロール能力は、輝かしい球歴を築く過程で磨かれた。仙台市の秀光中で全国大会準優勝。宮城・仙台育英高では1年夏から甲子園のマウンドに上がり、3年春の21年選抜で8強入りした。早大では3年春秋の連覇に貢献。先月には小宮山悟監督を超えるリーグ戦通算21勝目を挙げた。

1メートル77と上背はない。最速152キロの直球は、おおむね140キロ台中盤で推移する。派手さはなくてもアマ球界のエリート街道を歩めたのは、直球も変化球もコースに投げられる技術があるからに他ならない。大学日本代表にも選ばれ、日米大学野球では開幕投手も務めた逸材が、プロの舞台でも輝いてみせる。

◇伊藤 樹（いとう・たつき）2003年（平15）8月24日生まれの22歳、秋田県大仙市出身。仙台育英（宮城）では1年夏、3年春に甲子園出場。早大では1年春にリーグ戦デビューし、3年夏に大学日本代表選出。1メートル77、84キロ。右投げ右打ち。