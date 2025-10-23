「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、ヤクルトは法大の松下歩叶内野手（4年＝桐蔭学園）を単独1位指名。交渉権を獲得した。

以下は池山新監督との主なやりとり。

――単独指名になった

「重複せず、クジもなく良かったと思っています。予想では（指名が）重なってクジだと思っていたので、それがなくてホッとしています」

――内野のレギュラー候補

「ダイヤモンドは白紙というところで、松下君は打っても守っても必ず中心（選手）になっていく、将来のある選手だと思ってますので。思い切りの良さは私譲りで継承していってもらえれば」

――評価したポイントは？

「粘りのある、長打のある打撃もあるし、守備も複数のポジションを守れるということで、満場一致で1位でいきました」

――松下君に伝えたいこと

「良いところをどんどん伸ばしていこうかなと思っています。チームの再建に必要な選手。ここからがスタートなので、レギュラーポジションに加われるように、精いっぱい一生懸命頑張っていこうと言いたいです」

――他の指名候補を比べて松下を評価した部分

「日本代表のキャプテンも務めていて、野球以外のまとめる部分も必要だなというところと、打って守ってという伸びしろを評価して1位でいった」

――似たタイプの選手はいる？

「内川（聖一）。追い込まれてからでも何とか粘って右方向に打つとか。後は実際に見て、長い目で見て」