フリーアナウンサーの米澤かおりさんが自身のインスタグラムを更新。

第一子となる女児を出産したことを報告しました。



【写真を見る】【 米澤かおり 】第一子女児出産を報告 「想像を超える喜び幸せに驚いています」





米澤さんは「家族が増えました」と投稿し、「予定日より一週間ほど早く会いに来てくれたちょっとせっかちな女の子です」と綴っています。



投稿では赤ちゃんの小さな手を大人の手が優しく握る写真も公開されており、布団の上での温かな親子の瞬間が捉えられています。









出産については「思い描いていたスーパー安産！とはいかなかったものの、結果的に母子ともに健康で出産を終えることができました」と明かしました。



また、「産まれてきたらどんな感情になるだろうといろいろな想像をしてきましたが、それを超える喜び幸せに驚いています」と新米ママとしての感動を伝えています。







米澤さんは育児について「もちろん毎日とっても大変でいろいろなことが心配で寝不足で体はボロボロなのですが…娘と一緒にたくさんの『初めて』を経験できることもまたとても尊いことだと噛みしめています」と素直な心境を述べています。

最後に「妊娠中はたくさんのお気遣いを頂きありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします」と感謝の言葉で締めくくっています。







この投稿に、「おめでとうございます 新しいいのち、大切に育くまれてください」「かわいい赤ちゃんと笑顔あふれる時間を過ごしてくださいね」「大変な時間も続くと思うけど、赤ちゃんのことと同じように自分の体も大事にして過ごしてね」「ちっちゃい手に大きな命を感じます！」などの声が寄せられています。







米澤かおりさんは、1990年6月7日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、2013年4月に岩手めんこいテレビに入社。2019年4月からはセント・フォース所属しフリーアナに転身。これまで『TBS NEWS』や『Oha!4 NEWS LIVE』でニュースを担当していました。2023年9月18日にインスタグラムで結婚を報告。今年6月30日に第一子妊娠を公表しています。



【担当：芸能情報ステーション】