プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議が２３日行われ、岩手・花巻東高時代から強打者として注目された佐々木麟太郎（米スタンフォード大）は、ソフトバンクが交渉権を獲得した。

米国の大学でプレーする佐々木を指名する球団があるのかは、今回のドラフトの焦点の一つとなっていた。

佐々木は高校３年生だった２０２３年も１位候補に挙げられていたが、プロ志望届は出さず、米カリフォルニア州のスタンフォード大に進学した。

日本野球機構（ＮＰＢ）は球団からの照会を受け、米大リーグ（ＭＬＢ）や全米大学体育協会（ＮＣＡＡ）と指名に関するルールを確認した。

日本の球団がドラフト会議で交渉権を獲得した場合、来年５月頃の大学公式戦終了後から７月末まで入団交渉や契約ができることを、今年７月の実行委員会で１２球団に通知していた。

一方、来年４月に２１歳の誕生日を迎える佐々木は、同７月中旬に行われるＭＬＢドラフト会議でも指名対象となる。指名を受けた場合は、ＭＬＢ球団と契約を結ぶことも可能とされている。

佐々木は、一巡目でＤｅＮＡとソフトバンクが指名。ソフトバンクの城島健司チーフベースボールオフィサーが交渉権を引き当てた。城島氏は「彼の場合は特殊で、来季の頭からすぐというわけにはいかないのですが、そのリスクをしょってでも魅力ある選手。ぜひうちのチームで縁があれば活躍してもらえれば」と話し、カメラ越しに、日本とアメリカの「どちらを選ぶかは尊重します。ぜひ縁があれば九州の豪快な野球にあなたの力が必要です。一緒にやりましょう」と呼びかけた。佐々木が、どんな選択をするかに注目が集まる。