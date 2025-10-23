¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Ûµð¿Í¤¬ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤òÃ±ÆÈ£±°Ì»ØÌ¾¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×
¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ£ó£õ£ò£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¤¬£²£³Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µð¿Í¤Ï»öÁ°¤Î¸øÉ½ÄÌ¤êÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤ò£±°Ì»ØÌ¾¡£¶¥¹ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Îºù°æ°ÊÍè£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ£±°Ì»ØÌ¾¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾¡Éé¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò·ë¤ó¤Ç±¿Ì¿¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¡£ÃÝ´Ý¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óº¸ÏÓ¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¤¢¤ê¶¥¹ç¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£·ÈÖÌÜ¤Ë½é¤á¤Æµð¿Í¤«¤é¤ÎÆþ»¥¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±ÆÈ»ØÌ¾¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È»Ø´ø´±¤é¤Ï°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£±°Ì»ØÌ¾¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¹ðÇò¡£ÃÝ´Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òËá¤¤¤Æ¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö´°Åê¤Ç¤¤ëÅê¼ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦»Ø´ø´±¡£º¸¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬µî½¢ÉÔÆ©ÌÀ¡¢°æ¾å¤¬º£µ¨¸åÈ¾¤òÉÔÄ´¤Î¤Þ¤Þ½ª¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¤Î¥í¡¼¥Æ¿©¤¤¹þ¤ß¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£