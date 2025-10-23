°æ¾å¾°Ìï£ö£ó¥«¥·¥á¥í¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼ÔÆ±»Î¤¬¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò·ãÏÀ¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¡×¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡¢Èª»³Î´Â§»á¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Çà°Æ¸ÂÐ·èá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥¥ë¥®¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢¸µ£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£Í£Ò¡Ë¤È£µ£¸¥¥í·ÀÌó£±£°²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Èª»³»á¤ÏµþÇ·²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥Í¥ê¡¢¥Ô¥«¥½¤é¡Ë¶¯¤¤¤Î¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£·ë¹½¤Í¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥·¥á¥í¤Ï£±Ç¯¤°¤é¤¤»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦ÎÏ¤ÏÀäÂÐ¡¢Íî¤Á¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£µµÅÄ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥«¥·¥á¥í¤¬Á´À¹´ü¤ÎÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£ÀäÂÐ¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£Ä¹°ú¤±¤ÐÄ¹°ú¤¯¤Û¤É¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤·¡£µµÅÄ¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤·¤Î¤²¤Ð¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¤â¤·¥«¥·¥á¥í¤¬µþÇ·²ðÁª¼ê¤ò£±¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅÝ¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¡£¡ÊÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¡Ë°æ¾å¡Ê¾°Ìï¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¤«¤â¡×¡Ö¥«¥·¥á¥í¤À¤Ã¤Æ¡¢°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡£°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¡£Èª»³»á¤â¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥«¥·¥á¥í¤Ï¡Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤¸¤ãÀäÂÐ¡¢ÌµÍý¤À¤·¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£µ¡¢£¶Àï¤ä¤Ã¤ÆÁ´Éô¾¡¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£