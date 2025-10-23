

資料 キウイ

Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回は「キウイ」です。キウイを栽培する企業に聞いてみました。

収穫の最盛期を迎えたキウイ。甘味や酸味が魅力。そんなキウイへの最初の疑問。

緑色と黄色で栄養に違いは？（倉敷市 ハマー 31歳）

香川県善通寺市でキウイを専門に栽培している、キウイバードコーポレーションの島田満沖社長に聞きました。

（キウイバードコーポレーション／島田満沖 社長）

「さぬきゴールドについては、ビタミンEとかCとかがほかのグリーンに比べると高い」

さぬきゴールドは鮮やかな黄色が特徴のキウイ。2005年に品種登録された香川県のオリジナルです。

島田社長によると、キウイの品種は数多くあり、果肉の色もさまざまだそう。

（キウイバードコーポレーション／島田満沖 社長）

「原種でいえば紫もあるんですよ。紫・赤・黄色・緑。知る限りでは4系統かな」

商品として一般的に流通しているのは、緑・黄・赤の3色だそうです。それぞれ味に特徴もあって、赤色と黄色は甘味が強く、緑色は甘味の酸味のバランスが良いそうです。

外側に毛がある理由は？（総社市 キノリ 42歳）

（キウイバードコーポレーション／島田満沖 社長）

「敵から身を守る。キウイフルーツだったら害虫とか。触手が届かなかったり、舌が届かなかったりして、それがあることで食害されない」

あの毛が虫などから実を守っているそうです。ちなみに、あの皮は食べることができます。

（キウイバードコーポレーション／島田満沖 社長）

「栄養価が一番高いところなんですよ。」

皮ごと食べることで、食物繊維やビタミンを多く摂取することができるそうです。

断面の白い部分は？（坂出市 まるん 26歳）

キウイを切ると、白い部分がありますよね。ここが何かというと……

（キウイバードコーポレーション／島田満沖 社長）

「果芯。これを通じて養分が果実に行き渡るんですよ。ですから追熟といって柔らかくする作業があるんですが、果芯から外に向かって柔らかくなるのが進む。だから糖度が一番高いのは果芯なんですよ」

また、キウイを食べた時に舌がピリピリすることがあると思います。その原因が「アクチニジン」という酵素なんですが、白い部分はアクチニジンが少ないのも特徴です。

食べ頃を知るには？（新見市 こにーみ 40歳）

（キウイバードコーポレーション／島田満沖 社長）

「触診が一番分かりやすい。スライスで食べるなら鼻の頭。スプーンフルーツにするなら耳たぶ。個人差が多少あると思うけど。（Q.スプーンで食べられるくらいサクッと入るくらい柔らかいっていうこと？）うん」

ちなみにキウイは乾燥に弱いため、袋に入れて保存すると良いそうです。

（キウイバードコーポレーション／島田満沖 社長）

「キウイフルーツをたくさん食べて健康に美容に生かしていただきたい」