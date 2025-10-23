◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

広島は、１位指名で３球団が競合した創価大・立石正広内野手の交渉権を逃した。外れ１位で指名した仙台大・平川蓮外野手も日本ハムと競合したが、抽選で交渉権を獲得した。

立石の抽選は、新井監督が最初にくじを引いたが、最後３番目に引いた阪神・藤川監督が引き当てた。

新井監督は、一昨年に楽天との２球団競合で常広の交渉権を引き当て、昨年は１２球団で唯一、事前公表した広島出身の宗山（楽天）を５球団競合の末に逃していた。

外れ１位で交渉権を獲得した平川は、走攻守そろった両打ちの外野手。昨年の佐々木（青学大）に続き、２年連続で野手の１位指名となった。

１位指名後の新井監督の主な一問一答は以下。

―１位指名を終えた

「ホッとしています。立石君は残念だったけど、（平川は）立石君に勝るとも劣らない、素晴らしい可能性を秘めた選手。交渉権を獲得できてうれしいです」

―どういう選手

「走攻守、全てにおいてポテンシャルの非常に高い選手だと思います。体（１８７センチ、９１キロ）は、私と同じぐらいあるけど、足も速いですし、肩も強い。ゆくゆくは４番を打てるような、そんな素材だと思います」

―外れ１位も競合だった

「２回連続で外せないという気持ちが強かったので、正直、当たったときはうれしいというより、ホッとしたような、ちょっと脱力するような、そんな感じでした」

―平川選手にメッセージ

「素晴らしいご縁をいただき、感謝しています。うれしいです。一緒に頑張っていきましょう」