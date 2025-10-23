◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

阪神がドラフト１位指名で３球団競合の創価大・立石正広内野手の交渉権を獲得した。

残り福で交渉権を獲得した藤川監督の主なテレビインタビューは下記の通り。

―立石選手の交渉権獲得、おめでとうございます。

「本当に喜んでいます」

―どういう方針で指名を決めたか。

「昨年のドラフトのときから、今年はもう立石くんで、というのはほとんど決めていた状態でしたから、そのため昨年に金丸投手、それからうちの伊原となったんですけど、それもこれも全て今年の立石くんをドラフト指名することは決めていましたから。本当に実現しました」

―３球団競合だったが、心境はどうだったか。

「本当に縁があれば、と思いましたし、やっぱり、どうなんですかね、これは誰がどうこうではないと思いますけど、とにかく一緒に野球をして全国のタイガースファンと野球少年たちの夢になる選手ですからホッとしてます」

―魅力は。

「今年のドラフトでは間違いなくナンバーワンのスイングスピード、それから自分たちのチームにとってのスイングの軌道、これも完璧。それから走力、ベースランニング、それから守備での肩。野球技術がすべて含めて素晴らしく、それから、ご両親のもともと持って生まれた、たぐいまれなエキスですね、それにも非常に期待する部分が多くて、私たちにとっては一番の選手でしたから、すべてがきょうこの時点では完璧な選手です」

―来年さらに層が厚くなる。

「たくさん、同世代にいま、タイガースにも若い芽が出てきていまして、明後日からの日本シリーズではその選手たちも出場しますから。必ず持っている能力を私が開花させますから、安心してきてもらえれば大丈夫です」

―メッセージを。

「立石選手、本当にご縁があったと思います。野球の聖地である甲子園球場、あなたのそのプレーのレベルを引き上げていく。どれだけ高い目標を持ってもかまいません。私もたくさんの違う世界に挑戦しましたから、夢は広がるばかりですから、努力を惜しまずやっていけば必ずやっていけると思います。きょうから努力を始めましょう、またね」