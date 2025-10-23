(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE

2026年放送開始予定の「攻殻機動隊」シリーズ最新作「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」が、カンテレ・フジテレビ系全国ネット火曜23時“火アニバル!!”枠にて放送されることが決定した。

“火アニバル!!”は2026年1月より、カンテレ・フジテレビ系全国ネットにて火曜夜11時から新設されるアニメ枠のタイトル。

火アニ：火曜アニメ、バル：洋風居酒屋、カーニバル：お祭り、というイメージから「みんなが夜のテレビの前に集まる時間にしたい」「世界を魅了するようなアニメをこの枠から発信する」という思いを込めたネーミングとしている。枠タイトルの最後の「!!」は、放送時間である“11時”を表現しているとのこと。

TVアニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」は、TVアニメ「ダンダダン」副監督などサイエンスSARUで数多くの作品を手掛け、本作で初めて監督を担当するモコちゃん。

シリーズ構成・脚本には、「Self-Reference ENGINE」などを手がけるSF小説家で、TVアニメ「ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞」シリーズ構成・脚本なども手がけた円城塔。キャラクターデザイン・総作画監督には、Netflixシリーズ「スコット・ピルグリム テイクス・オフ」、TVアニメ「スプリガン」などでキャラクターデザインなどを手がける半田修平が参加。

アニメーション制作は、ゴールデングローブ賞アニメ映画賞にノミネートされた映画「犬王」や、上海国際映画祭 金爵賞アニメーション最優秀作品賞を受賞した映画「きみの色」、TVアニメ「ダンダダン」などを手がけるサイエンスSARU。

放送開始時期の詳細などの続報は、「攻殻機動隊」公式グローバルサイトや公式SNSなどで順次公開される。