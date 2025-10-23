「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、大阪学院大のエドポロ・ケイン外野手（4年＝日本航空）が日本ハムに2位で指名された。

抜群の身体能力を誇り、無限の伸びしろを感じさせる金の卵。強肩強打で50メートル走6秒1のスピードもある。並外れたパワーの持ち主で、関西六大学野球リーグの8月31日の大商大戦では左翼後方の防球ネットを越える特大の場外弾を放った。確実性に課題を残すが、ポテンシャルはピカイチだ。

父はナイジェリア出身で、母は韓国出身。兄に「RIZIN」にも出場しているエドポロキングを持つ。

◇エドポロ・ケイン 2003年（平15）7月2日生まれ、大阪府大阪市出身の22歳。小2からナガセボーイズで野球を始めて外野手を務め、小4から大阪生野リトルリーグ、中学からは南大阪ベースボールクラブに所属。日本航空（山梨）では2年秋に背番号9でベンチ入りし、3年夏の甲子園で3回戦進出。大院大ではリーグ戦に1年春から出場し、通算8本塁打。50メートル走6秒1、遠投120メートル。1メートル90、101キロ。右投げ右打ち。