俳優の知念英和（20）が23日、都内で初の書籍「ひでのよんな〜らいふ。」（ワン・パブリッシング）の発売記念囲み取材に出席した。

書籍は10月9日に発売。アイドル誌「POTATO」で昨年12月から連載された「ひでのよんな〜らいふ。」を1冊にまとめた。さらに、知念が生まれ育った地・沖縄で新たに撮り下ろしした。

8月に最終回を迎えたテレビ朝日「仮面ライダーガヴ」で主人公・ショウマ/仮面ライダーガヴ役を演じた。作品は「本当時人生を180度変えてくれた」と自身にとって欠かせない一作となった。

今後、演じてみたいのは悪役。「1年間正義とか、誰か人を守ったりとかそういうヒーローを演じてきたからこそ、今度はヴィランをやってみたい。『…ガヴ』が人気になったのも、魅力的なヴィランがいて、ヒーローが輝いたと思う」と作品における悪役の存在の大きさを語り、「僕も作品がより良くなるような、敵側を演じきれるような俳優さんになりたい」とダークな役柄への意欲を示した。

タイトルの「よんな〜（沖縄弁で“ゆったり”“のんびり”）」にちなみ、ゆっくりできるとしたら温泉街に行きたいという。先日草津温泉に行き、「温泉めちゃくちゃ気持ちいな、と思った。他の温泉街に行きたいですね」と語った。「…ガヴ」の共演者に声をかけており「皆さんお忙しいですけど、皆でゆっくりできたら。皆23、24（歳）なので一緒にやってくれるか分からないですけど、枕投げしたり、夜ふかしして、一緒に楽しい時間を過ごしたい」と理想を語った。