WWE日本公演が熱狂の渦に包まれた直後、日本人女子レスラーがSNSに投稿した1枚のツーショット写真が、ファンの心を鷲掴みにした。

【画像】日本人女子、引退レジェンドと“万感2ショット”

WWEスーパースターのイヨ・スカイが自身のXを更新。共に日本大会を盛り上げたAJスタイルズとの記念撮影を公開し、話題を集めている。

10月17〜18日に両国国技館で開催された「WWE SuperShow Japan」で来日した2人。AJの柔らかい笑顔とイヨのリラックスした表情が、リング外での親密さを物語る。特に日本マットでの活動歴も長いAJは、2026年に引退を表明しており、これが日本でのラストファイトとなる可能性が高い。2人の主役が笑顔で並ぶ写真に、イヨが添えた「Thank you!!!!!! AJ」のメッセージは大反響を呼んだ。

ファンからも「2人のGOAT（史上最高）」や「尊敬と感謝に値する」と、リスペクトを込めたコメントが殺到。先日の「クラウン・ジュエル」でのジョン・シーナとの名勝負を思い出したファンからは、「まずシーナ、そして今度はAJまで引退するのか…」や「WWEはもう一度AJに王座を！」と、現役を終えることを惜しむ声が圧倒的に多い。

フェアウェルムードが漂った東京公演では、ファンから「サンキューAJ！」の大コールが巻き起こった。翌日にはアメリカに帰国し、ドラゴン・リーとの新タッグコンビでフィン・ベイラー＆JDマクドナからWWE世界タッグ王座を奪取するなど新たな展開も続いており、48歳キャリアの幕引きにどのようなストーリーラインが用意されているのか、今後も注目だ。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved