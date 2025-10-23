女優・北川景子のカレンダー『北川景子オフィシャルカレンダー2026』が12月20日（土）にSDPから発売される。

【画像】圧倒的エレガンスな“今の北川景子”を余すことなく収めたカレンダー

数々の話題作に出演し、比類なき表現力で観る者の心をつかみ、魅了し続ける女優・北川景子。2025年は、ドラマ「あなたを奪ったその日から」で主演を務め、娘を失った悲しみと復讐心を抱く母親役を演じた。2025年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」では、主人公の親戚で、身分制度が廃止された明治時代の変化に取り残されていく“武家の娘”をユーモラスに演じる。さらに11月28日（金）に公開される映画『ナイトフラワー』では、子どもの夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意する母親役で主演を務めることが発表された。

そんな多方面に活躍する北川景子の『北川景子オフィシャルカレンダー2026』発売することが決定。今回で13作目となる本作は、年月を重ねるごとに深まる魅力を余すことなく収め、エレガント、クラシカル、カジュアルといった異なるスタイルの衣装をまとい、メイクやヘアスタイルもシーンごとに変化。

今回発表されたビジュアルは、紙2種と特典カット4種の全6点。ポスター版表紙は凛々しい佇まいと堂々たるビジュアルで、強さと華やかさを兼ね備え、内面の強さを滲ませる眼差しも印象的。デスク版表紙はやわらかな表情としなやかさ、品のある佇まいを写す。異なる表情や雰囲気で構成された特典カット4種も公開された。

制作には、スタッフィングからライティング、収録カットのセレクトに至るまで本人も参加。年齢や経験を重ねて磨かれた表現力は見る人の心を惹きつけ、「美しさ」だけでなく、「生き方」そのものが写し出されている。

©SDP

（文＝リアルサウンド ブック編集部）