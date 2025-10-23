バーチャル猫シンガー 猫 The Sappiness（読み：ネコザサピネス）が、今年3作目となる新曲「猫のみぞ知る」を10月22日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVも公開した。

（関連：【映像あり】バーチャル猫シンガー 猫 The Sappiness、新曲「猫のみぞ知る」MV）

同楽曲は、RPGをテーマにした疾走感あふれるデジタルロック。8ビット時代のチップチューンや90年代ポリゴンRPGを彷彿とさせるシンセサウンド、多彩なエフェクトで“戦闘”感を表現するとともに、歌詞に登場するゲーム用語がリンクしている。「平穏を脅かす恐るべき敵の正体とは…掃除機？爪切り？それとも飼い主…？」という、日常に潜む“くだらないけど本人（猫）にとっては超シリアスな戦い”を、猫らしく壮大なスケールで描いた、ユーモアあふれる一曲に仕上がった。また、作詞／作曲／編曲は、ボカロP ゆうゆが手掛けている。

MVは、ゲームのような楽曲の世界観を表現するため、特殊な技法で制作。メタバースプラットフォーム『VRChat』上のワールドで背景映像を撮影し、その背景映像の構図に合わせて作画された猫 The Sappinessを合成しており、デジタルとアナログの良さを融合した映像に。『VRChat』でのメタバース音楽フェスでデビューした彼女ならではのMVとなっている。

なお、猫 The Sappiness初のフィジカルグッズと、デフォルメキャラによるショートアニメ『アニネコザ』のLINEスタンプも販売を開始している。

＜猫 The Sappiness コメント＞

気持ちよくウトウトしてたら……うわー！！！掃除機が襲ってきた！！から始まるオリジナル曲をリリースしたよ～！逃げるか？！立ち向かうか？！揺れるネコザの心模様をかっこよく楽しく表現した曲を、ゆうゆさんが作ってくれたよ！爽快でエモい新曲「猫のみぞ知る」たくさん聴いて楽しんでー！

（文＝リアルサウンド編集部）