元NGT48川越紗彩1st写真集のお渡し会を卒業後初、新潟にて開催！對馬優菜子、曽我部優芽、古舘葵もゲスト参加
元NGT48の人気メンバーで、1st写真集「なんとかなるなる」を発売した川越紗彩さん。1st写真集の発売を記念したお渡し会が2025年10月18日に「紀伊国屋書店 新潟店」にて開催された。新潟でファンと会うのはグループ卒業後初ということで、会場は盛大に盛り上がった。
【写真】1st写真集発売イベントにて、おなじみの「きゃっぴ〜」ポーズをする元NGH48の川越紗彩さん
会場には表紙を拡大した大きなポスターが展示され、ポスターには「お渡し会ありがとうございます♡たくさん見てね♡」と直筆サインと共にコメントも。
お渡し会では川越紗彩さんとの2ショットも撮影でき、おなじみの「きゃっぴ〜」「さあやしか〜」「ハート」の3ポーズからセレクト。川越紗彩さんが目の前で入れる直筆コメントでは「きゃっぴ」「さあやしか〜」「なんとかなるなる」の3つから選ぶことができるなどファンにはうれしい内容に。
また、川越紗彩さんを動画で撮影できる特典では、
「写真集ゲットしてくれてありがときゃっぴ〜これからもたくさん見てね！さあやしか〜」
「写真集を見てくれてありがとう！これからもなんとかなるなるで頑張ろうね〜ふぁいとおおお！」
「どのカットが1番おっふだった〜？うんうんあれね！ありがとおっふ〜！」
の3つのコメントから選ぶことができて、イベントに参加したファンは恥ずかしそうに撮影していた。
また、仲よしの元NGT48メンバーの對馬優菜子さん、曽我部優芽さん、古舘葵さんもゲストメンバーとして参加、4回開催されたすべてのイベントに、川越紗彩さんと一緒にファンを迎えて、来場者を驚かせていた。
25歳の誕生日を迎えたばかりの川越紗彩さんに3人からお祝いのメッセージが。
對馬優菜子さんは「お誕生日と写真集の発売、おめでとう！(ポーズをとりながら)ありがときゃっぴ〜」
古舘葵さんは「さあやちゃん、お誕生日と写真集おめでとうございます。(ポーズをとりながら)さあやしか〜」
對馬優菜子さんは「さあや、お誕生日と写真集おめでとう。(それぞれポーズをとりながら)うさーや！ねーやん！、ぞーやん！」
と仲よしの3人らしくお祝いのメッセージを贈っていた。
イベント中に川越紗彩さんにお渡し会の感想を聞くと、「やっと自分が写真集を出すという実感が湧いてきて、ファンの皆さんが、このカットがよかったとか、これから見るのが楽しみと言ってくれるのがすごいうれしくて感慨深いです！たくさん見てください。ありがとうございます」と笑顔でコメント。
古舘葵さんは「さあやとファンの方との会話が微笑ましくて、ホカホカしました」
對馬優菜子さんは「私はひと足早くさあやの写真集を見せてもらったんですけど、今日初めて見るよという方もいらしゃって、さあやの目の前で本物のさあやを見ながら写真集を見るというのがいいなあって。贅沢だなって。私もやろうって思いました(笑)」
曽我部優芽さんは「私だけ、まだ写真集を読んでなくて、みなさんが写真集に満足している姿を見て早く見たいと思いました。あとで絶対に見せてください！」とゲストの3人もイベントを温かく見守っていた。
イベント終了後にあらためて、川越紗彩さんに今の気持ちを聞くと、
「紀伊国屋書店 新潟店さんでのお渡し会が終わりました！ありがとうございます。お久しぶりのファンの方、いつも来てくださる方、初めましての方とたくさんの方に会うことができて、写真集の感想も聞くことができて、楽しい一日でした。これからも1st写真集『なんとかなるなる』をたくさん見てください。よろしくお願いいたします。ありがとございました」とうれしそうに答えてくれた。
さらにお渡し会終了後に会場の外で待っていたファンの前に、3人のゲストと一緒に現れた川越紗彩さんは、「『なんとかなるなる』を皆さんゲットしてくれてありがとうございました。ぜんぶのカットを自分で選んで、ぜんぶがお気に入りの写真なので、これからもいっぱい見てほしいです。25歳の私もよろしくお願いいたします。みんなも来てくれてありがとね。池袋でもお渡し会がありますのでお時間のある方はぜひお待ちしています。ありがとございました。気を付けて帰ってね、みんな！」とファンとの別れを名残惜しそうに手を振りながら会場を去ってイベントは終了した。
その後、川越紗彩さんとゲストの3人は「蔦屋書店 新潟万代」を訪問。川越紗彩さんの1st写真集の展示コーナーにてポスターにサインを入れ、「『蔦屋書店 新潟万代』さんにやってきました！きれいに飾ってくださってありがとうございます。1st写真集『なんとかなるなる』をゲットしてください。よろしくお願いします」と川越紗彩さんと3人で動画撮影に応えていた。
11月1日(土)には、「HMVエソラ池袋」でもお渡し会を開催。こちらのイベントにも對馬優菜子さん、曽我部優芽さん、古舘葵さんも参加。サイン本の手渡しや、川越紗彩さんとの2ショットや4名全員と一緒に記念撮影もできるとのこと。
撮影･取材･文＝野木原晃一、スタイリスト(川越紗彩)＝菅晴子、ヘアメイク(川越紗彩)＝河田愛
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
