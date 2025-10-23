大政絢 （C）ORICON NewS inc.

　俳優・モデルの大政絢（34）が22日、自身のインスタグラムを更新。小雪（48）、杏（39）との豪華3ショットを公開した。

　大政は「ブルネロ クチネリのイベントでは、小雪さん、杏さんにもお会いできました　温かく、知性にあふれるお二人とご一緒できて光栄でした」とつづり、満面の笑みで小雪に寄り添う2ショットを投稿。

　続けて、杏も加えた3ショットを披露し、柔らかな笑みを浮かべながら、華やかな共演を見せた。

　豪華な顔ぶれによる3ショットに、ファンからは「ゴージャスすぎるメンバー」「あらぁ、豪華な美女揃い」「美女ばかり」「美と知性溢れる3人衆」「出会ったら絶対振り向くゴージャスさとスタイルの御三方」などの反響が集まっている。