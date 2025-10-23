万博イタリア館のグルメが食べられる店 イータリー、バール・デルソーレなど【一覧】
大阪・関西万博「イタリアパビリオン」のグルメが楽しめるスポットを紹介する。
イタリア館は貴重な展示が多数あり連日大行列だった。レストランは「イータリー」が手がけたレストランは、屋上の庭園を一望でき、メイド・イン・イタリーの豊かな食材と多様性を称える唯一無二の食体験が楽しめた。イータリーは、東京に複数のレストランを経営するほか、関西ではポップアップキャラバンを実施中。
屋外のカフェ＆ジェラート店は、国際カフェテイスティング協会日本支部が担当。ジェラートは「フォルトゥーナ」の「ファブリカ・エッフェ」のものが提供されていた。フォルトゥーナは各地で「バール・デルソーレ」を展開している。
このほか、ピンサは「FORNO ITALICO」、伝統スイーツ・ボンボローニは「PANNINI」が提供したことを、それぞれのサイトなどで明らかにしている。
■イータリー
イータリー銀座店
イータリー湘南店
イータリー原宿店
イータリー丸の内店
イータリー日本橋店
※ポップアップキャラバン
10月17日（金）〜 10月29日（水）：兵庫県 神戸三田プレミアム・アウトレット
10月31日（金）〜 11月6日（木）：大阪府 ルクア イーレ
11月7日（金）〜 11月24日（月）：大阪府 グランフロント大阪
11月6日（火）〜 1月19日（月）：京都府 ジェイアール京都伊勢丹
■バール・デルソーレ
高輪バール・デルソーレ
赤坂見附バール・デルソーレ
銀座バール・デルソーレ2Due
名駅バール・デルソーレ
大阪ステーションシティ バール・デルソーレ
さんすて岡山バール・デルソーレ
ファブリカ・エッフェ（東京・品川）
■FORNO ITALICO（大阪・和泉市）
■PANNINI（東京・銀座）
