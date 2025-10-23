松任谷正隆、ベントレー『コンチネンタルGTC』に試乗「自分がおしゃれな人になったみたいに感じさせてくれる」
音楽プロデューサーの松任谷正隆（73）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜 後11：00）が、きょう23日に放送される。今回は、ベントレー『コンチネンタルGTC Speed First Edition』を取り上げる。
【写真】洗練された美しさ…ベントレー『コンチネンタルGTC Speed First Edition』
かつて英国の貴族たちは、海の向こうのヨーロッパ大陸への旅を楽しんだ。時は流れ、大陸を行く長旅を快適に移動できる車が求められる時代が来て、“グランドツアラー”と呼ばれる車が生まれた。大陸、つまりコンチネンタルを快適に走るグランドツアラーだ。
第二次世界大戦後、ロールス・ロイス傘下にあったベントレーは、本家との差別化のため、よりスポーティなシャシーが与えられたモデル『コンチネンタル』を登場させる。そこにはマリナーやピニンファリーナといったコーチビルダーが手がけた流麗な2ドアクーペボディが乗せられた。
やがて1991年に登場した2ドアクーペ『コンチネンタルR』を引き継ぐ形で、2003年、フォルクスワーゲングループ傘下で4シータークーペの『コンチネンタルGT』が登場する。3代にわたってW12エンジンをアイコンとしてきたが、24年に登場した4代目はV8エンジン＋電気モーターのハイパフォーマンスPHEVへと進化を遂げたのであった。
松任谷は、「実を言うと、この車そのものじゃないけど、1週間ほど借りまして…」とすでに試乗したことを告白。「しっくり…こなかった（笑）」と正直な告白をしつつ、いつものコースで再び試乗にでかける。乗り始めて「優等生的」「自分がおしゃれな人になったみたいに感じさせてくれる」と感想述べながら、同車を評していく。
