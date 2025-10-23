『らんま1/2』シャンプー、水着姿お披露目！海水浴場へ 第16話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『らんま1/2』第2期の第4話（通算16話）のあらすじ＆先行カットが公開された。
【画像】際どいハイレグ！水着姿のシャンプー 公開された『らんま1／2』場面カット
第16話「マリンウォーズ」は、火中天津甘栗拳を習得するも、不死鳥丸を手に入れられなかったらんまは、コロンを追って海水浴場へ。
不死鳥丸を賭けて、今度は「格闘スイカ割り競走」に挑む。序盤はらんま優勢に見えたが…？鮫を操り、鮫拳を放つコロンに対し、らんまも猫拳で応戦。2人の激闘はついに海へと沈む…。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月に放送された。
