『真夜中ハートチューン』来年1月放送で新PV解禁 OPは星街すいせい、EDはSoala
テレビアニメ『真夜中ハートチューン』が、2026年1月6日午後11時よりカンテレ・フジテレビ系全国ネットの新アニメ枠「火アニバル!!」記念すべき第1作目として放送されることが決定した。BS朝日ほかでも放送される。また、PV第2弾も解禁され、OPテーマは星街すいせい、EDテーマはSoalaが担当する。
【動画】ヒロイン全員かわいい！公開された『真夜中ハートチューン』PV
公開されたキービジュアルはキャラクターデザイン下谷智之描き下ろしの元、歌手志望のギターを抱えた六花、片手にオーディション台本をもって練習に励む声優志望の寧々、タブレットで生配信中のVTuber志望のイコ、放送部室で放送中のアナウンサー志望しのぶのそれぞれが目指す「夢」の要素が詰まったビジュアルに仕上がっている。
PV第2弾では主人公・有栖（CV.安田陸矢）と放送部顧問・檸檬（CV.花澤香菜）の声とOP・EDテーマ楽曲のサビが初公開。OPテーマは大人気バーチャルアイドルの星街すいせいが歌う「月に向かって撃て」、EDテーマはa世代の人生に寄り添うカリスマギャルシンガーSoalaが歌う「声の軌跡」に決定。
同作は、週刊少年マガジン（講談社）にて連載中の五十嵐正邦による大人気ラブコメ漫画『真夜中ハートチューン』が原作で、歌手、声優、VTuber、アナウンサーの「声」にちなんだ「夢」に向かってがんばる放送部のヒロインたちと、「声」だけを頼りにラジオ配信者”アポロ”を探す主人公の推し活プロデュース“声春”ラブコメ。
■星街すいせいコメント
こんにちは。バーチャルアイドルの星街すいせいです。この度、TVアニメ『真夜中ハートチューン』のタイアップとして「月に向かって撃て」という曲を歌わせていただきました！この曲は恋愛含め、何かに挑戦する人の背中を後押しできるような楽曲になっています。歌詞にも「ハートチューン」という言葉が入っていますので、是非アニメと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです！
■Soalaコメント
この度、TVアニメ『真夜中ハートチューン』のEDテーマを担当させて頂く事になりました、シンガーソングライターのSoalaです！今回、このような素敵な作品に携わらせて頂けて心から嬉しい気持ちでいっぱいです！EDテーマ「声の軌跡」は原作を読ませて頂きインスピレーションを受け制作させていただいた楽曲なので物語にぴったりな楽曲が完成したんじゃないかなと思っております！アニメと共にEDテーマ「声の軌跡」も皆様に愛して頂けたら嬉しいです！よろしくお願いいたします！
■キャスト
山吹有栖：CV.安田陸矢
井ノ華六花：CV.瀬戸桃子
日芽川寧々：CV.大久保瑠美
霧乃イコ：CV.鈴代紗弓
雨月しのぶ：CV.伊藤美来
安藤檸檬：CV.花澤香菜
