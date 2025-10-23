『キルアオ』大狼十三(大人)役は武内駿輔「昔からよく見た目の割におっさんくさいと言われていた」
テレビアニメ『キルアオ』（2026年放送）の出演キャストが発表された。“伝説の殺し屋”で名を知らしめる39歳の大狼十三(大人)役を武内駿輔が担当する。あわせて煙草を咥えた余裕な表情で、銃口を向けて見せる十三の場面カットが解禁された。
【写真】イケメンなのに中身はおっさん…自虐する武内駿輔
見た目は中学生、中身は“伝説の殺し屋”39歳の大狼十三を演じる武内は、「頭脳は大人で身体は子供ってことで、推理しなくちゃいけないのかと思いましたが、そんなこともなさそうです！！安心しました。昔からよく見た目の割におっさんくさいと言われていたので、親近感が湧くキャラクターです。登場人物全員とても表情豊かな作品なので、そのテンポ感をたまーに登場しては見守りたいと思います！キルアオ、お楽しみに！」とコメントを寄せた。
同作は、伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三がある日、謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから中学校に通い様々な事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクションコメディ。
監督はアニメ『君に届け』シリーズや『GREAT PRETENDER』などで知られる鏑木ひろ、制作スタジオは『黒子のバスケ』をプロデューサーとして手がけた黒木類が率いるCUEが担当する。
