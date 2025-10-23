北川景子、圧倒的エレガンス 年齢を重ねた“芯のある美”を表現 カレンダー表紙カット2種＆特典カット4種が解禁
俳優・北川景子（39）「オフィシャルカレンダー2026」が、12月20日に発売することが決定した。
【写真】『北川景子オフィシャルカレンダー2026』ポスター版表紙など
今回で13作目となるカレンダーは、年月を重ねるごとに深まる魅力を余すことなく収め、エレガント、クラシカル、カジュアルといった異なるスタイルの衣装をまとい、メイクやヘアスタイルもシーンごとに変化。ナチュラルな素肌感を活かした柔らかなカットから、モードで洗練されたビジュアルまで、ひとりの女性としての“深み”と“凛とした美”を引き出している。
今回解禁されたビジュアルは、表紙2種と特典カット4種の全6点。ポスター版表紙は凛々しい佇まいと堂々たるビジュアルで、強さと華やかさを兼ね備え、内面の強さを滲ませる眼差しも印象的。
デスク版表紙はやわらかな表情としなやかさ、品のある佇まいを写し、日常にそっと寄り添うような魅力を感じさせる。どちらも圧倒的な存在感のあるエレガンスを放つ。
さらに、異なる表情や雰囲気で構成された特典カット4種も解禁され、北川の新たな一面が心に響く。制作には、スタッフィングからライティング、収録カットのセレクトに至るまで本人も参加。年齢や経験を重ねて磨かれた表現力は見る人の心を惹きつけ、「美しさ」だけでなく、「生き方」そのものが写し出されたような、芯のあるビジュアルが心ゆくまで楽しめるカレンダーとなっている。
