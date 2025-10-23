統晴（佐伯大地）の謎の死で、樹（草川拓弥）ら参加のプログラムは中止か、それとも…!? 『地獄は善意で出来ている』第2話あらすじ
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が主演を務める、カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ：毎週木曜 深0：15、フジテレビ：毎週木曜 深0：45）の第2話が、きょう23日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】まさか参加者内で美人局!?琥太郎（高野洸）にべったりの夢愛（井頭愛海）
本作は、過去の過ちにより世間から厳しい目が向けられ、不遇の日々を送る前科者たちが、人生のやり直しをかけた“更生プログラム”の中で、残酷な罠に巻き込まれ、衝撃の結末に向かっていく、ヒューマン・サスペンス。「元受刑者特別支援プログラム」に招待を受けた主人公・高村樹（草川）が、同じく招待されたほかの面々とともに同プログラムに参加する。
■第2話あらすじ
統晴（佐伯大地）が死んだ。カトウ（細田善彦）によると死因は溺死で、事故だという。しかし偶然にも、両目におびただしい火傷を負った統晴の遺体を目にした樹（草川）は、その言葉に疑念を抱く。
一方、死者が出たとあってメンバーたちの間には動揺が広がり、その様子を見たカトウは、このままプログラムを続けるかどうか、1日考えるよう告げる。しかし、行く当てのない樹だけは施設に残ることを即決。琥太郎（高野洸）、理子（渡邉美穂）、翔太（吉田健悟）、夢愛（井頭愛海）の4人は、そんな樹に驚きのまなざしを向ける。
その日の夜、夢愛の元に美人局の共謀犯だったカイ（山下永玖）から電話がかかってくる。最近出所したというカイは犯罪に巻き込んだことを謝罪し、だまし取ったお金を被害者に返したいという夢愛の願いに、「どうせなら2人で返していかないか」と提案。その言葉にカイへの愛情が再燃した夢愛は、翌朝、プログラムをリタイアすると一同の前でうれしそうに報告する。
ところがその直後、カイがかつての勤務先から損害賠償を請求されたと再び電話をかけてくる。もう一緒にはいられないと別れを切り出すカイだったが、それでも一緒にいたい夢愛は、金を手に入れるため、ある人物の部屋を訪ねて…。同じ頃、カトウは電話で何者かに「心配ご無用です。ちゃんとシナリオ通りに進んでいますから――」と怪しい笑みを浮かべながら報告していて…。
