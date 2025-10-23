『呪術廻戦』禪院直哉お披露目！死滅回游の新映像＆場面カット解禁 虎杖と乙骨のバトルシーンなど
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）より「死滅回游」の新規カットを使用したTVCM「死滅回游」が公開された。さらに禪院直哉のキャラクタービジュアルも解禁され、シークレットとなっていたムビチケが【直哉ver】だと判明した。
【画像】顔がヤバい！新キャラの禪院直哉 『呪術廻戦』死滅回游の新規カット
「死滅回游」では、同じ師を持つ虎杖悠仁と乙骨憂太の激闘シーンや、「死滅回游」から登場する禪院直哉の姿を含め虎杖と乙骨のバトルシーンや伏黒、両面宿儺など新規カットが追加。緊迫感の漂う映像に仕上がっており、圧巻のアクションシーンと「死滅回游」の張り詰めた緊張感を味わうことができる。
今回新たに「死滅回游 先行上映」にて本格的に登場する禪院直哉のキャラクタービジュアルが解禁。虎杖悠仁、乙骨憂太、伏黒恵、脹相に続いて公開された本ビジュアルは、不敵な笑みを浮かべる表情と、どこか底知れない巧妙な眼差しが印象的なビジュアルとなっている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
