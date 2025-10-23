Snow Man向井康二、“世界的スターへの道”を振り返り 織山尚大＆黒田光輝“おりくろ”ペアは今後の展望語る
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、11月4日に発売される英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい）11&12月合併号（ザ・ショット）表紙に登場する。
【別カット】カワイイ！もこもこ帽子で猫ポースをする向井康二
「世界的スターへ進化中！」というタイトルのもと、出演中のドラマのことからタイでの音楽フェスや韓国の音楽番組出演など、海外での活躍までを振り返り。今の季節にぴったりなニット帽カットや中面で見られるメガネカットなどグラビアも充実な全12ページ（内1ページは和訳ページ）で展開される。
また、織山尚大＆黒田光輝（少年忍者）も全12ページ（内1ページは和訳ページ）で登場。今年のライブなど活動を振り返り、今後の展望も語った。クールから、仲良くかわいい表情まで話題の“おりくろ”ペアのグラビアにも注目だ。
