カンテレ・フジテレビ系新アニメ枠「火アニバル!!」開設 1作目は推し活プロデュース“声春”ラブコメディー『真夜中ハートチューン』
2026年1月よりカンテレ・フジテレビ系で放送が開始される火曜午後11時アニメ枠「火アニバル!!」の作品ラインナップ発表会見が23日、都内で行われ、今後の放送予定が発表された。会見には、声優の安田陸矢、瀬戸桃子、大久保瑠美、ハライチの岩井元気、Kis-My-Ft2の宮田俊哉、井上裕介、MCとして小籔千豊、服部優陽カンテレアナウンサーが登壇した。
【写真】胸元リボンがカワイイ…アニメを熱く語る宮田俊哉
“火アニバル!!”は、火アニ…火曜アニメ、バル…洋風居酒屋、カーニバル…お祭り、というイメージから「みんなが夜のテレビの前に集まる時間にしたい」「世界を魅了するようなアニメをこの枠から発信する」という想いを込めたネーミングになっている。枠タイトル最後の「!!」は、放送時間である“11時”を表現している。
1作目は、シリーズ累計41万部突破の推し活プロデュース“声春”ラブコメディー、テレビアニメ『真夜中ハートチューン』で、2026年1月6日より放送がスタートする。
その後は、士郎正宗氏原作で、劇場アニメやハリウッド実写映画化もされた世界を魅了し続けるサイバーパンクSFの金字塔『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、サイエンスSARUにより新たにアニメ化。
続いて、週刊少年ジャンプ発の“次にくるマンガ大賞”2年連続ランクインした『超巡！超条先輩』。超能力が使える巡査長と怪力新人警官が街の平和を守る超能力ポリスコメディー。
そして、「少年ジャンプ＋」連載中の累計閲覧数2億4000万の人気作。毒使いの殺し屋と結婚詐欺師。異色のバディがハードなミッションに挑む姿をアクションありコメディーありで描く『マリッジトキシン』と続く。
各作品の放送時期や詳細については、順次発表される。
