「日経225ミニ」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限9849枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9849枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9849( 9849)
SBI証券 5562( 2354)
ソシエテジェネラル証券 2223( 2223)
楽天証券 3475( 1333)
松井証券 479( 479)
マネックス証券 310( 310)
フィリップ証券 300( 300)
三菱UFJeスマート 394( 222)
JPモルガン証券 146( 146)
日産証券 96( 96)
ドイツ証券 93( 93)
バークレイズ証券 62( 62)
インタラクティブ証券 32( 32)
岩井コスモ証券 19( 19)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 213738( 213738)
ソシエテジェネラル証券 90290( 90290)
SBI証券 103349( 43929)
松井証券 29873( 29873)
楽天証券 57126( 27488)
バークレイズ証券 20497( 20497)
日産証券 11961( 11961)
サスケハナ・ホンコン 10023( 10023)
JPモルガン証券 7572( 7572)
三菱UFJeスマート 13485( 6857)
マネックス証券 6427( 6427)
ビーオブエー証券 6295( 6295)
ゴールドマン証券 3106( 3084)
インタラクティブ証券 2048( 2048)
フィリップ証券 1959( 1959)
みずほ証券 1021( 1021)
野村証券 826( 826)
BNPパリバ証券 686( 686)
モルガンMUFG証券 618( 618)
ドイツ証券 507( 507)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 84( 84)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
SBI証券 58( 42)
フィリップ証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 45( 29)
JPモルガン証券 23( 23)
マネックス証券 13( 13)
松井証券 9( 9)
楽天証券 13( 5)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース