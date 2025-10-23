「日経225ミニ」手口情報（23日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限1万7184枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7184枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17184( 16184)
ソシエテジェネラル証券 8311( 8311)
SBI証券 2988( 1238)
楽天証券 2647( 871)
松井証券 572( 572)
マネックス証券 365( 365)
インタラクティブ証券 298( 298)
日産証券 235( 235)
三菱UFJeスマート 336( 200)
フィリップ証券 129( 129)
ドイツ証券 49( 49)
光世証券 26( 26)
JPモルガン証券 25( 25)
安藤証券 20( 20)
バークレイズ証券 13( 13)
岩井コスモ証券 11( 11)
共和証券 6( 6)
ゴールドマン証券 6( 6)
東海東京証券 6( 6)
豊証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2000( 0)
三菱UFJ証券 1000( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 190964( 190964)
ソシエテジェネラル証券 114213( 114213)
SBI証券 66759( 32271)
バークレイズ証券 23220( 23220)
サスケハナ・ホンコン 23152( 23152)
松井証券 22888( 22888)
楽天証券 38404( 18408)
日産証券 12874( 12874)
三菱UFJeスマート 11549( 6139)
インタラクティブ証券 6055( 6055)
ゴールドマン証券 5982( 5874)
モルガンMUFG証券 5399( 5379)
BNPパリバ証券 4250( 4250)
JPモルガン証券 4153( 4153)
マネックス証券 3750( 3750)
東海東京証券 3291( 3291)
ビーオブエー証券 3184( 3184)
広田証券 2967( 2967)
野村証券 2451( 2247)
フィリップ証券 2064( 2064)
みずほ証券 2( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
ソシエテジェネラル証券 65( 65)
SBI証券 72( 32)
楽天証券 36( 12)
JPモルガン証券 11( 11)
マネックス証券 11( 11)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 12( 10)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース