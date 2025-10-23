「TOPIX先物」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万2515枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2515枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12515( 12515)
ソシエテジェネラル証券 8557( 8557)
ビーオブエー証券 3771( 3771)
JPモルガン証券 2151( 2151)
バークレイズ証券 1999( 1999)
ゴールドマン証券 2340( 1690)
サスケハナ・ホンコン 908( 908)
モルガンMUFG証券 802( 802)
シティグループ証券 364( 364)
UBS証券 358( 358)
日産証券 256( 256)
野村証券 158( 158)
BNPパリバ証券 352( 152)
SBI証券 100( 68)
フィリップ証券 26( 26)
インタラクティブ証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 22( 18)
広田証券 16( 16)
三菱UFJ証券 14( 14)
みずほ証券 103( 11)
HSBC証券 11( 11)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
