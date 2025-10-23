¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡ÛÂçºå¶Í°þ¤«¤é8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¡¡¿¹ÍÛ¼ù¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬2°Ì»ØÌ¾
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄsupported¡¡by¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå¶Í°þ¤Î¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë90¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÉâ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¾µå¤ÇºÇÂ®153¥¥í¤ò¸Ø¤ë¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤òÁ°¤Ë¿¹¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤Ê¤¤µå¼ï¤Ç¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤Í¤¸Éú¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢±¿Ì¿¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¤«¤é¤Ï¡¢18Ç¯¤«¤é8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£18Ç¯¤ÏÆ£¸¶¶³Âç¡Ê¥í¥Ã¥Æ1°Ì¡Ë¡¢º¬Èø¹·¡ÊÃæÆü1°Ì¡Ë¡¢³ÁÌÚÏ¡¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à5°Ì¡Ë¡¢²£Àî³®¡Êµð¿Í4°Ì¡Ë¤È4¿Í¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£19Ç¯¤ÏÃæÅÄ°ÔÅÍ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°éÀ®3°Ì¡Ë¡¢20Ç¯¤ÏÃç»°²ÏÍ¥ÂÀ¡ÊÀ¾Éð7°Ì¡Ë¡¢21Ç¯¤Ï¾¾±º·ÄÅÍ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à7°Ì¡Ë¤ÈÃÓÅÄÎÍ¿¿¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹5°Ì¡Ë¡¢22Ç¯¤Ï¾¾Èø¼®²¸¡ÊDeNA1°Ì¡Ë¡¢23Ç¯¤ËÁ°ÅÄÍª¸à¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1°Ì¡Ë¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£24Ç¯¤Ï¥é¥Þ¥ë¡¦¥®¡¼¥Ó¥ó¡¦¥é¥¿¥Ê¥ä¥±¤¬À¾Éð¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡þ¿¹¡¡ÍÛ¼ù¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©±ä²¬»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¾®1¤«¤éÅì³¤Åì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÅê¼ê¤ÈÊá¼ê¡£À»¿´¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±àÁïÌÀÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤ËÇØÈÖ¹æ15¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢3Ç¯²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ10¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï2Ç¯½Õ²Æ¤È2ÅÙ½Ð¾ì¡£50ÃÁö6ÉÃ7¡¢±óÅê120¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë90¡¢88¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£