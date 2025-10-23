「日経225先物」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万3884枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3884枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13884( 13850)
ソシエテジェネラル証券 7043( 7039)
SBI証券 4297( 1846)
バークレイズ証券 1466( 1466)
サスケハナ・ホンコン 931( 931)
松井証券 772( 772)
JPモルガン証券 552( 505)
ビーオブエー証券 502( 502)
日産証券 485( 485)
楽天証券 967( 443)
モルガンMUFG証券 344( 302)
野村証券 291( 280)
ゴールドマン証券 341( 244)
インタラクティブ証券 182( 182)
UBS証券 178( 176)
三菱UFJeスマート 225( 169)
マネックス証券 117( 117)
フィリップ証券 98( 98)
ドイツ証券 76( 60)
BNPパリバ証券 61( 59)
みずほ証券 456( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
楽天証券 26( 20)
SBI証券 17( 15)
松井証券 14( 14)
JPモルガン証券 9( 9)
日産証券 9( 9)
バークレイズ証券 6( 6)
フィリップ証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース