歌手の絢香（37）が23日、自身のインスタグラムを更新し、「新鮮で好き」というヘアスタイルを披露した。

「デビューの頃から一緒にやってる信頼するヘアメイク もういつも任せてるから完成するまであまり鏡を見てない私。笑 完成して鏡を見たら外ハネボブになってた」とつづり、外ハネボブヘアのショットを投稿。「なんか新鮮で好き」とお気に入りのスタイルであることを明かした。

そして2006年リリースの3枚目のシングル「Real voice」やファーストアルバム「First Message」のジャケット写真も投稿し、「ちなみに、2、3枚目写真 デビュー年のこの辺りからずっとヘアメイクはたけちゃん 来年2月でデビュー20周年」と記した。

フォロワーからは「今も昔も可愛すぎます」「絢香めっちゃいいやん 最高に似合ってるよ」「どんな髪型も似合っちゃうのも絢香さんの魅力」「懐かしいジャケ写!!この頃だと“あなたと”の時の髪型が1番好き」「いつもと雰囲気違って新鮮！懐かしいジャケットたち」「外ハネボブ絢香可愛い」などのコメントが届いている。