「日経225先物」手口情報（23日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万6289枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6289枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16289( 15741)
ソシエテジェネラル証券 12450( 10759)
サスケハナ・ホンコン 4014( 4014)
バークレイズ証券 1952( 1785)
JPモルガン証券 2145( 1704)
日産証券 1792( 1682)
モルガンMUFG証券 3116( 1639)
SBI証券 2444( 1312)
ゴールドマン証券 2287( 1181)
ビーオブエー証券 1104( 847)
松井証券 792( 792)
インタラクティブ証券 721( 721)
野村証券 2056( 694)
みずほ証券 760( 637)
BNPパリバ証券 980( 568)
三菱UFJeスマート 522( 462)
楽天証券 578( 400)
三菱UFJ証券 1059( 343)
HSBC証券 410( 337)
ドイツ証券 319( 319)
大和証券 996( 0)
シティグループ証券 958( 0)
SMBC日興証券 369( 0)
UBS証券 301( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 128( 78)
松井証券 39( 39)
SBI証券 24( 20)
ABNクリアリン証券 213( 13)
楽天証券 16( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
JPモルガン証券 105( 5)
日産証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 500( 0)
三菱UFJ証券 250( 0)
SMBC日興証券 250( 0)
UBS証券 150( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース