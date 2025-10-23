10月23日までに、元AKB48でタレントの小嶋陽菜が自身のInstagramを更新。雑誌『MAQUIA』表紙撮影でのオフショットが公開されたが、その近影が話題となっている。

小嶋は、同誌で《最近の美容やボディメイクについてたくさんお話ししました！あっちゃんとのビューティ対談も絶対チェックして》と、元AKB48・前田敦子とトークしたことを明かした。

「小嶋さんは、《ちなみにこのカバーのテーマはスナイパー？らしい》と、着用した衣装についても明かしました。長い髪の毛をすっきりとひとつにまとめ、大きな肩幅と股下までの長い裾が特徴的な “ふんどし風” のジャケットを着用。

さらにショート丈の黒パンツに加え、足元は膝上まで上げたタイツとピンヒールという美脚が際立つ衣装でした。さまざまなポージングを取る小嶋さんのさすがのスタイルに、ファンも釘づけになったようです」（芸能ジャーナリスト）

Instagramのコメント欄には、《痩せてきれいになってる！》《こじはる！どんどん進化してる》など、あまりの美しさに絶賛と驚きの声が寄せられていた。

「小嶋さんといえば、触りたくなるような柔らかな丸みのある “マシュマロボディ” が代名詞。メリハリも兼ね備えたスタイルは、男性ファンのみならず、女性からも大きく支持されています。

小嶋さんがクリエイティブディレクターを務めるアパレルブランド『Her lip to』はフェミニンなスタイルが多く、今回のようなスタイリッシュな姿は、小嶋さんとしても珍しいのではないでしょうか」（同）

小嶋のInstagramには、ワンピースやスカートなど、かわいらしい雰囲気の写真が並ぶ。しかし今回ばかりは、かわいらしさから一変、かっこいい女性像だ。前出・芸能ジャーナリストがこう指摘する。

「小嶋さんは、むくみやすさが悩みだそうです。そのため、溜まったむくみはその日のうちにサロンでケアすることや、30代になっても代謝を落とさないよう、週1回パーソナルトレーニングに行くなどの努力を欠かさないといいます。完璧に見えるスタイルも、見えない努力の積み重ねでしょう。

今回の “かっこいいスタイル” は、年齢を重ねたうえでの方針転換の兆しと言ってもいいかもしれませんね。“甘いだけじゃない” スタイルを提示してゆくことを模索しているのではないでしょうか」

こじはる旋風はまだまだ続きそうだ。