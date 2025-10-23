「日本三大八幡宮」は宇佐神宮・石清水八幡宮と…もう一社は福岡・筥崎宮と神奈川・鶴岡八幡宮のどっち？
いきなりですが、日本人は三大ナントカが大好きです。
例えば世界三大美女（小野小町・クレオパトラ・楊貴妃）などのように、一つは日本がランクインしていると、得意になってしまう日本人は少なくないのではないでしょうか。
もちろん日本三大ナントカも大好きで、郷土愛や地域振興のために今日も三大ナントカが謳われている中、日本三大八幡宮（さんだいはちまんぐう）が気になりました。
ここまでは確定で、後一社については、以下の二社が候補となっています。筥崎宮（はこざきぐう。福岡県福岡市）：創建は諸説あり鶴岡八幡宮（つるがおかはちまんぐう。神奈川県鎌倉市）：石清水八幡宮より勧請
果たして三大八幡宮は宇佐・石清水に加え、筥崎・鶴岡のどっちなんでしょうか。
宇佐・石清水そして筥崎が日本三大八幡宮
日本三大八幡宮の一社・筥崎宮。鶴岡八幡宮より格上に当たる。
結論から言うと、日本三大八幡宮とは宇佐・石清水・筥崎の三社とするのが適切と見られます。
主な理由は以下の通りです。慶応4年（1868年。明治元年）4月24日付の太政官達では、八幡宮の代表例として「宇佐・石清水・筥崎」を示していました。社格は宇佐・石清水・筥崎のいずれも最高ランクの官幣大社であるのに対して、鶴岡のみはランクの下がる国幣中社に留まります。
ちなみに社格とは、神社を官幣・国幣・その他に分けたランク付けで、明治時代に制定されました（※昭和の敗戦後、占領期に廃止）。
【社格・上から】神宮（いわゆる伊勢神宮は、すべての神社に君臨する別格の存在）官幣大社⇒国幣大社⇒官幣中社⇒国幣中社⇒官幣小社⇒国幣小社⇒別格官幣社⇒府社・県社・藩社⇒郷社⇒村社⇒無格社⇒（非公認社）
※官幣社：神祇官が祭祀を行う／国幣社：地方官が祭祀を行う。
ほか、祭祀の主体（府・県・藩・郷・村）ごとに分類。
※大・中・小社同士は、官幣社・国幣社でどっちが上位かという厳密な規定はありません。
ただし近年出版された書籍の中では、宇佐・石清水に加えて鶴岡八幡宮を日本三大八幡宮にランクインさせているケースも見られます。
その理由は、多分こんなところでしょうか。
一、歴史的に有名（源氏の氏神）だから。
一、東京から近い≒西国ばかりだと面白くないから。
他にも色々と観光名所はありますが、日本三大となれば東西でそれなりにバランスをとりたかったのかも知れませんね。
日本三大八幡宮＋αの基本データ
八幡神を祀る総本社・宇佐神宮。
せっかくなので、宇佐・石清水・筥崎・鶴岡それぞれのデータを一覧にしました。
宇佐神宮創建：神亀2年（725年）鎮座：大分県宇佐市例祭：3月18日社格：官幣大社、豊前国一宮など勅祭：あり備考：八幡宮・八幡社の総本社
石清水八幡宮創建：貞観2年（860年）鎮座：京都府八幡市例祭：9月15日社格：官幣大社、二十二社など勅祭：あり備考：平安京の裏鬼門を守護
筥崎宮創建：延喜21年（921年）鎮座：福岡県福岡市例祭：9月15日社格：官幣大社、筑前国一宮など勅祭：なし備考：「敵国降伏」の扁額で有名
鶴岡八幡宮
源氏の氏神として名高い鶴岡八幡宮。
ちなみに八幡宮・八幡神社の主祭神である八幡神（はちまんしん。八幡大菩薩とも）とは、以下の三柱を総称した存在です。応神天皇（おうじんてんのう。第15代）神功皇后（じんぐうこうごう。応神天皇の生母）比売神（ひめがみ。正体に諸説ある女神）
八幡宮・八幡神社によっては他（多くは地域ゆかり）の御祭神も祀られているので、調べてみると楽しいですよ！
終わりに
平安京の裏鬼門を守護する石清水八幡宮。
今回は日本三大八幡宮について紹介してきました。
鎌倉地元民としては鶴岡八幡宮がランク外で残念でしたが、事実とあれば仕方ありません。
宇佐神宮・石清水八幡宮・筥崎宮のどこも未参拝なので、ぜひ今後お参りしたいです！
