10月22日、女優の石田ゆり子が約1カ月ぶりに自身のInstagramを更新。超大物とのツーショット連発にファンからは歓喜の声があがっている。

《2025.10.21 ブルネロクチネリ2026年初夏ファッションプレゼンテーション 初めて訪れたイタリア大使館は日本の美しさとイタリアの美しさが心奪われるほど素晴らしく同居していて、そこにいるだけで幸せになるような空間でした》と投稿。

石田は21日、在日イタリア大使館（東京都港区）で開催されたイタリア発の高級ファッションブランド「ブルネロ クチネリ」のレセプションに同ブランドの最新秋冬コレクションを着用して出席していた。

スポーツ紙記者が言う。

「石田さんのほかに、女優の小雪さんや杏さんも出席しました。また、杏さんの父親である渡辺謙さんも出席しました。この日は、同ブランドの創業者のブルネロ・クチネリ会長が来日したことを記念して、開催されたそうです」

石田は続けて《初めてお会いするブルネロクチネリ氏。あたたかで懐深いお人柄、会う人全てを魅了してしまうかのような愛に溢れたスピーチ。》などとつづり、ショートヘアにホワイトコーデの自身とブルネロ・クチネリ会長とのツーショット写真を添えた。

また、《渡辺謙さんにもお久しぶりにお会いできて とっても嬉しかったです》とつづり、渡辺とのツーショットも添えた。

石田のInstagramのコメント欄には、

《ホワイトコーデがあまりにも美しいゆり子さん》

《凄い豪華なツーショット 素晴らしい》

《謙さんとのツーショットがほんとうに美しくて、うっとり》

など喜びの声があがっている。

「石田さんと渡辺さんは、2005年に公開された吉永小百合さん主演の映画『北の零年』（行定勲監督）で共演しています。ツーショットに写る石田さんの笑顔を見ると、“世界の渡辺謙”との久しぶりの再会はかなり嬉しかったことがうかがえますね」（同前）

ただし、渡辺とのツーショットを見ると渡辺が右手で石田の右肩を抱いていたため、石田のファンからは

《肩に手が．．．（泣）》

《その手。羨ましい》

《『石田ゆり子』に触るな こら〜っ》

などと悲痛な声もあがっていた。

“世界の渡辺謙”にとっては世界標準のボディタッチだったかもしれないが、石田ファンの思わぬ反感を買ってしまったようだ。