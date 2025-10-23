【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】こんにちは！新人PR部員のN井です。今回は次週と二本立てで、ABCテレビの新番組「コント・デ・ンガナ」の裏話をお届けします！

今、お笑い界を席巻するロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭。実力と人気を備えた最強の4組が「コントといえば関東」という固定観念を根底からひっくり返すABCテレビの新番組「コント・デ・ンガナ」は、いよいよ10月27日月曜深夜0時からスタートします！つい先日、初回収録に密着した私が、笑いにあふれた現場をレポートします！

まず、現場で度肝を抜かれたのは、彼らの尋常ではない”引き出しの多さ”です。

収録では基本的に1ネタにつき3回(リハーサル→テスト→本番)同じコントを行いますが、3回ともまったく同じコントにはなりません！アドリブ満載で、その場で生まれる独特の“間”と“ワードセンス” にスタジオは笑いに包まれます。一瞬でコントの世界観に引き込まれ思わず笑ってしまう、その演技力と熱量に圧倒されました。

この日の収録は驚異のコント7本撮り。なのでコントとコントの合間はかなりタイトなんです。わずか15〜20分の間にメイク、着替えを済ませ、次のコントに向けて気持ちを整えます。スタッフ陣もその間にスピーディーにセット転換し、次のコント撮影に向けて急いで準備するとにかく目まぐるしい現場でした！

そんな超プロフェッショナルな現場で、演者は…というと、休憩中は高校の部室のようなにぎやかさ！自分が参加していないコントをモニターで見守り、「めっちゃおもろいやん」と大声で爆笑したり、ロングコートダディ・兎さんが衣装を着るのをセルライトスパ・大須賀さんが手伝ってあげたり…。普段の関係性が垣間見える瞬間が多々あり、見ているこちらがほっこりしちゃいました。SNS用にオフショットをお願いした際も、ノリノリでポーズを決めてくださり、サービス精神も満点でした(笑い)。

また、スタジオ収録の最後に撮影したPR用写真では、スタッフから「デンガナっぽいポーズで！」という無茶ぶりが(笑い)。「デンガナっぽいって何！？」と一瞬戸惑いながらも、すかさず8人全員が思い思いの”デンガナポーズ”を披露！ご覧の通り、最高な1枚が出来上がりました。長丁場の撮影後とは思えない爽やかな笑顔です。

「コント・デ・ンガナ」は10月27日月曜深夜0時からスタート！全9回です！

TVerで見逃し配信もあります！毎週登場する豪華ゲストにも、ぜひご注目ください〜！初回ゲストはまもなく解禁です…！お楽しみに！

▼執筆者プロフィール

N井…入社一年目のPR部員。新番組の誕生に立ち会えるのはこんなにも嬉しいんですね。個人的にコントが大好きな私にとってとても幸せな現場でした。来週は私の大好きなFUTURE先輩が「コント・デ・ンガナ」ナイショスクープ続編をお届けします！お見逃しなく！