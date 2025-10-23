¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û12µåÃÄ¤Î1°Ì»ØÌ¾Áª¼ê½ÐÂ·¤¦¡¡ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐ¤ÏºÇÂ¿3µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËöºå¿À¡¢ÀÐ³À¸µµ¤¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢
¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆµåÃÄ¤Î1°Ì»ØÌ¾¤ª¤è¤ÓÃêÁª¤¬Á´¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼ÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤Ï¡¢¹Åç¡¢ºå¿À¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î3µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¡¢ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢ºå¿À¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¸ò¾Ä¸¢³ÎÄê¡×¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó°ì½ï¤Ë¤â¤¦1²ó¥ê¡¼¥°¾¡¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é¤³¤Î¸å¤âÀï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢ÌÀ¸åÆü¤«¤é¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç15ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Î©ÀÐ¡£Âç³ØÄÌ»»15ËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢2Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤ÏÅìµþ¿·Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç»°´§²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï4ÅÙ¼õ¾Þ¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¡¦ºÇÂ¿ÂÇÅÀ3ÅÙ¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò2ÅÙ¤È¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºòÇ¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³Øµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤òÂç³Ø¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿Î©ÀÐ¤Ï¡ÖºòÆü¤«¤é¤º¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçËÜÌ¿¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡È¹â¹»¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¡É·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¹â¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¡Ê18¡Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀÐ³À¤ÏºÇÂ®158Ò¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢2Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÁ´5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï·²ÇÏÀª¤ò½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤À¡£
ºÇÂ®152Ò¤ÎÄ¾µå¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¼Ò²ñ¿Í¶þ»Ø¤ÎÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡Ê23¡Ë¤Ïµð¿Í¤¬Ã±ÆÈ1°Ì»ØÌ¾¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø2Ç¯¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡Ê20¡Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢DeNA¤Î2µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤ÎËö¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¤¬¡Ö¸ò¾Ä¸¢³ÎÄê¡×¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï²Ö´¬Åì¹â»þÂå¤Ë3Ç¯´Ö¤Ç¹â¹»ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇÎòÂå1°Ì¤Î140ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçË¤¡£¸½ºß¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î2Ç¯¤ËºßÀÒ¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î7·î¤ËMLB¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£23Ç¯¤«¤é°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿NPB¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Îµ¬Ìó¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Î³Ø¹»¤Ëºß³ØÃæ¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¸ò¾Ä¸¢¤Ï¡¢²ñµÄÍâÇ¯¤Î7·îËöÆü¤Þ¤Ç¡£NPB¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ¾Êý¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú12µåÃÄ1°Ì»ØÌ¾Áª¼ê¡Û
¢£¥ä¥¯¥ë¥È
¾¾²¼Êâ³ð¡ÊÆâÌî¼ê¡¦Ë¡À¯Âç¡Ë
¢£¹Åç
Î©ÀÐÀµ¹¡ÊÆâÌî¼ê¡¦ÁÏ²ÁÂç¡Ë
➡¢Ê¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡ÊÀçÂæÂç¡Ë¡¡
¢£ÃæÆü¡¡ÃæÀ¾À»µ±¡ÊÅê¼ê¡¦ÀÄ³ØÂç¡Ë
¢£µð¿Í¡¡ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡ÊÅê¼ê¡¦ºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë
¢£DeNA¡¡º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡ÊÆâÌî¼ê¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë
➡¢¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡ÊÆâÌî¼ê¡¦ÀÄ³ØÂç¡Ë
¢£ºå¿À¡¡Î©ÀÐÀµ¹¡ÊÆâÌî¼ê¡¦ÁÏ²ÁÂç¡Ë
¢£¥í¥Ã¥Æ¡¡ÀÐ³À¸µµ¤¡ÊÅê¼ê¡¦·òÂç¹âºê¹â¡Ë
¢£À¾Éð¡¡¾®ÅçÂç²Ï¡ÊÊá¼ê¡¦ÌÀ¼£Âç¡Ë
¢£³ÚÅ·¡¡Æ£¸¶ÁïÂç¡ÊÅê¼ê¡¦²Ö±àÂç
¢£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ÀÐ³À¸µµ¤¡ÊÅê¼ê¡¦·òÂç¹âºê¹â¡Ë
➡¢Æ£ÀîÆØÌé¡Ê±ä²¬³Ø±à¹â¡¡
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡Î©ÀÐÀµ¹¡ÊÆâÌî¼ê¡¦ÁÏ²ÁÂç¡Ë
➡¢Ê¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡ÊÀçÂæÂç¡Ë
➡£ÂçÀî»ü±Ñ¡ÊÅê¼ê¡¦ÌÀÂç¡Ë
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡ÊÆâÌî¼ê¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë
