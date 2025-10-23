『べらぼう』蔦重、定信、京伝、歌麿…それぞれの“尽きせぬ欲”とは？その「欲」から始まる新展開【前編】

「欲なんてとうに消えたと思ってたんだけどな」

幕府に、両手首に鎖をはめられる“手鎖（てぐさり）50日の刑”を受けた戯作者・北尾政演（山東京伝／古川雄大）は筆を折るつもりでしたが、蔦重（横浜流星）と鶴屋喜右衛門（風間俊介）が企んだ宴の席で、「きゃ〜！京伝せんせ〜」という“モテのスコール”を浴びせられて引退を辞めます。

「本屋たちにくすぐられた」と分かっていても、やはり、モテたい“欲”、クリエイティブな仕事がしたい“欲”が自分の中にあることに気が付いたのです。そんな政演は、歌麿に「欲はないのかい？」と聞きます。「欲なんてとうに消えたと思ってたんだけどな」と言い、自重気味に笑う歌麿……。

今回、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」40話の副題『尽きせぬは欲の泉』。

その名の通り、いろいろな人たちのそれぞれの“欲”」が描かれていましたね。その「欲」から始まる新たな展開を考察してみました。

NHK大河べらぼう公式サイトより

“己が理想とする世を作る”という“欲”に囚われた定信

お上に“身上半減の刑”を受け、売上、在庫本、のれん、版木ほか、あらゆるものを“半分”にされてしまった蔦屋耕書堂でしたが、そこは転んでもタダでは起きないひらめきの蔦重。

“身上半減の店”であることを売り物にして一気にブームを作り上げたものの、すぐにそのブームは去ってしまいました。

新しく出版した、山東京伝が蔦重のために書いたという『箱入娘面屋人魚』（山東京伝 寛政3年）の前書に、蔦屋重三郎の「まじめなる口上」を掲載したものの、贔屓のお客さんからは「まじめなる口上ねえぇ〜」と不評。以前のような黄表紙を期待しているファンは、興味が薄れてしまったようです。

まじめな口上を述べる蔦屋十三郎。『箱入娘面屋人魚』京傳 作 国立国会図書館，デジタルコレクションhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100394991/3?ln=ja

そんなつまらない世の中にする規制をした張本人、松平定信（井上祐貴）は、家臣に「人は正しく行きたいとは思っていない。楽しく行きたいと思っている」「倹約をもっと緩めてほしい」といろいろ忠告されるも、「いや、倹約が足らぬ！！」と、さらに規制に猛進。

長谷川平蔵宣（中村隼人）や家臣らが、そんな定信の言葉を聞いて「ああ、あかん」という表情をしたのが印象的でした。

倹約のため楽しみを奪う政策で自分の楽しみも失う

“己が正義”と倹約に突き進む“欲”がますます加速する定信。家臣に最近の黄表紙本を並べられ、自分が厳しく規制した内容通りになっていることを確認しながらも、ぱらぱらとページをめくりな憂鬱な表情。

規制命令通りの内容になった思いつつ、個人的には筋金入りの黄表紙ファンなだけに、以前の面白さは無くなったと感じたでしょう。

けれども、立場上、もっとワクワクするような面白い黄表紙が読みたいという思いを優先させるわけにはいきません。

家臣に「殿のお望みの通りになっておりますよ」と言われ、「まこと、良い流れであるが」と言葉を飲み込む定信の複雑そうな顔が印象的でした。

以前、黄表紙に自分のことが描かれて誉められている（勘違いですが）と、声を弾ませ「少しくらい、危ない内容のほうが黄表紙は面白いのだ」と言って目を輝かせていたことを思い出すと、ちょっとかわいそうな気も。

「庶民の楽しみを奪う＝自分が好きな文化もつまらなくなる」……ということには気がついたのでしょうけれども。

NHK大河べらぼう公式サイトより

クリエーターの“欲”を刺激する江戸一番の本屋の“欲”

一方、起死回生を図る蔦重は、次なる新刊の執筆を依頼するため、鶴屋喜右衛門と京伝の家を訪ねます。

手鎖の刑で痛い目にあった京伝は仕事を断り、自分の代わりに滝沢瑣吉（曲亭馬琴／津田健次郎）を紹介。

瑣吉は、耕書堂の手代として働きつつも、戯作者として黄表紙の執筆をすることになります。もともと武士で非常に偉そうで上から目線で態度が横柄ですが、どこか抜けていて単純なところもある様子です。

さらに、そこへ絵師の勝川春章（前野朋哉）が、弟子の勝川春朗（葛飾北斎／くっきー！）を連れてきます。

ドラマ「べらぼう」の中でも、過去No.1のクセが強過ぎる二人。

己の“欲”に真っ直ぐな性格の二人はすぐに喧嘩になり、店の前で大乱闘……になるのですが、クセが強過ぎる二人のドタバタ劇の最中も、取り乱すことなく温かい笑顔で「おいおい大丈夫かい？」という感じで見守っている北尾重政（橋本淳）先生、相変わらずの安定感でした。

そういえば、以前重政先生は、かつて「多くの弟子を見てきたので、大概こいつはこういう画風になるな〜とわかるもんだが」として、「歌麿のことだけは読めない」と言ってましたね。この春朗のことも「先の読めねえやつ」と言ってました。その通り、春朗はのちに葛飾北斎となって大活躍するのですが。

NHK大河べらぼう公式サイトより

蔦重は瑣吉に山東京伝の名で作品を書くことを依頼。売れっ子の名前を使って自分の作品を出すなんて、プライドが高そうな瑣吉がよく承知したな……と思うのですが、そこは策士・蔦重。

「京伝の名前で書いて売れて追い抜いちまおう」とそそのかし、瑣吉はまんまと面白がり「やってみよう！」という気になったのでした。瑣吉、実に自分の“欲”にストレートなタイプのよう。

蔦重の、ピンチになっても「今まで知恵とひらめきで乗り切ってきた自分自身に負けたくない」という、江戸一番の本屋としての“欲”と相性がいいように感じました。

曲亭馬琴『國文学名家肖像集』wiki

クリエーターたちの「創作欲」に再び火を付けること

蔦重は次の狙いは、鶴屋と手を組んで“創作の世界”から身を引いたクリエーターたちに、もう一度「やる気」を起こさせること。

クリエーターにとっての“欲”とは、自分を認めて欲しいという承認要求もあるでしょうけれど、何よりも描きたい！書きたい！創りたい！と湧き上がってくる“創作欲”。

まず、二人が狙ったのは、落としやすい山東京伝です。冒頭でご紹介したように、煙草入れ店を開業する京伝のための資金集めの宴と称し、たくさんのファンを座敷に呼びました。

NHK大河べらぼう公式サイトより

ファンの“モテのスコール”の乗せられて、すっかりまたクリエーターとしての仕事をすることになった京伝。蔦重や鶴屋に、自分の調子のいい性格を見抜いてはめられたなと察しても、やはり筆は折りたくなかったのでしょう。

「本屋にくすぐられて」と言いつつ、そんなふうに復帰へのきっかけと作ってくれた二人には感謝している気がしました。

ファンの要望に応えて京伝が描いていたのは、団子鼻の若旦那が主人公の本『江戸生艶氣樺焼』(東京都立中央図書館所蔵) 出典: 国書データベース，https://doi.org/10.20730/100053766

そして、クセが強い滝沢瑣吉と勝川春朗の二人は「こいつには負けたくない！」という“欲”を煽ることにも成功したので、残すは、歌麿の存在のみになりました。

きよ（藤間爽子）の死をきっかけに大喧嘩となり、栃木に行ってしまった一番大切な歌麿（染谷将太）の、“創作意欲”を取り戻すという使命です。

蔦重は歌麿にクリエーターとして再始動してもらうべく、歌麿が身を寄せている先を訪ねるのですが……。

【後編】では、蔦重の商売欲、天才を世に出したいという純粋なプロデューサー欲、歌麿の封印したはずの欲、クリエーターとしての創作欲、さまざまな「欲」がせめぎ合ったやりとりを考察します。