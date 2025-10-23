少年忍者・織山尚大＆黒田光輝“おりくろ”ペアでグラビア 今後の展望も語る
【モデルプレス＝2025/10/23】少年忍者の織山尚大と黒田光輝が、11月4日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai（あいあい）』11＆12月合併号（発行：ザ・ショット）に登場する。
【写真】少年忍者、唯一無二の“和”のステージ
今号には、少年忍者の織山と黒田が全12ページ（内1ページは和訳ページ）にわたって登場。2025年のライブなど活動を振り返るほか、今後の展望も語っている。クールから、仲良く可愛らしい表情まで話題の“おりくろ”ペアのグラビアも見どころとなっている。
今号の表紙に登場するのは、Snow Manの向井康二。「世界的スターへ進化中！」というタイトルのもと、出演中のドラマのことからタイでの音楽フェスや韓国の音楽番組出演など、海外での活躍までを振り返る。今の季節にぴったりなニット帽カットや中面で見られるメガネカットなど、グラビアも充実した全12ページ（内1ページは和訳ページ）となっている。（modelpress編集部）
◆織山尚大＆黒田光輝“おりくろ”ペアでグラビア
◆「Eye-Ai」表紙は向井康二
