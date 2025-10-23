『ネイビー・ブラウン』2色欲しい！【GU】40・50代にもおすすめ！「カーゴパンツ」

【GU（ジーユー）】から【rokh（ロク）】とのコラボ第3弾となる秋冬コレクションが発売！ 今回は、カジュアルでデイリー使いしやすいカーゴパンツを紹介します。落ち感のある上品素材で、大人女性の着こなしにも取り入れやすいのが魅力。こなれ感を醸し出せそうなパンツは、早くもお値下げ中なので2色買いもありかも。スタッフさんのコーデもぜひ参考してみて。

上品さとカジュアルさを両立したカーゴパンツ

【GU】「カーゴパンツ by rokh」\2,990（税込・セール価格）

ルーズなシルエットと大きなカーゴポケットが特徴のパンツ。デザインはカジュアルでもレーヨン混の上品な素材感で、大人コーデにもなじみそうです。ワイドなシルエットで、脚のラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。コンパクトなトップスを合わせると好バランスです。マスタードカラー × ネイビーの組み合わせで季節感もUP。

ブラウンで秋ムードを演出

【GU】「カーゴパンツ by rokh」\2,990（税込・セール価格）

より遊び心を感じさせる、ブラウンチェックのカーゴパンツ。ボリュームがあり、1枚でコーデの主役になりそう。あえてゆるっとしたセーターと合わせることで、こなれ感のある着こなしに。バックウエストはゴム入りで窮屈感を軽減できそうなうえ、ウエストのドロストでサイズの微調整もできそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M